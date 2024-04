A Carbonia in Sardegna incidente tra due auto sulla SS126: uomo e donna feriti in codice rosso dopo l'urto - A Carbonia nel sud della Sardegna incidente tra due auto sulla Statale 126: uomo e donna feriti trasportati in ospedale in codice rosso dopo l'urto ...notizie.virgilio

Carbonia, scontro tra due auto: due feriti gravi - L’ incidente si è verificato intorno alle 17 di oggi, mercoledì 17 aprile, sulla Statale 126 all’altezza di Carbonia.notizie

Carbonia, incidente sulla statale 126: ci sono feriti, elisoccorso sul posto - Carbonia. Incidente stradale sulla statale 126 “Sud Occidentale Sarda” all’altezza del km 16, nel Comune di Carbonia. Ci sono feriti. Sono coinvolti due veicoli e sul posto è intervenuto l'elicottero ...youtg