(Di mercoledì 17 aprile 2024) Il 19 aprile, nell’ambito della rassegna, una lezione aperta esplorerà le trasformazioni, analizzando come piattaforme, IA e tecnologie immersive plasminopratiche e relazioni ancheAmministrazione. Con l’aiuto di diversi esperti, si indagherà il reciproco modellamento tra questi sistemi sociotecnici e i profondi cambiamenti sociali

Vincere l’inerzia causata dalle avversità della vita. Questo è il concetto alla base dell’incontro organizzato dal professor Andrea Greco nell’ambito della rassegna «Bergamo Next Level» . Nella tavola ... (ecodibergamo)

Bergamo . Finalmente al via la quarta edizione di Bergamo Next Level . Oggi, lunedì 15 aprile, inizia ufficialmente la settimana di appuntamenti della rassegna – 19 in totale fino al 22 aprile -, ... (bergamonews)

Bergamo . “La missione europea del Green Deal è un progetto da implementare, non un laboratorio di ricerca. Dobbiamo percorrere nuove strade, e solamente insieme, con il coinvolgimento di differenti ... (bergamonews)

Martina Caironi, ripartire di corsa: «Così ho reagito» - La campionessa paralimpica all'incontro«Giovani e avversità» per Bergamo Next Level:«Ho dovuto reimparare a camminare. Ora, a 34 anni, corro i 100 metri in 14 secondi e 02» ...bergamo.corriere

A «Bergamo Next Level» si riflette sulle nuove sfide nella comunicazione pubblica - L’intersezione tra tecnologia e società sta traghettando l’umanità verso un territorio inesplorato, dove l’intelligenza artificiale si erge come protagonista. Da sempre gli esseri umani hanno creato s ...ecodibergamo