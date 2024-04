15enne portata in un locale per scambisti da un poliziotto | ma lei lo difende | “Lo amo”

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Pubblicato il 17 Aprile, 2024 Undi Roma avrebbe convinto una ragazzaa fare sesso con altri uomini e partecipare a incontri sessuali di gruppo e orge all’interno di locali per. Adesso ilrischia fino a 10 anni di carcere, ma a sorpresa la ragazza oggi 22ennel’uomo e dice di essere innamorata di lui. L’incontro online e la frequentazione dei locali perI fatti risalgono al 2016 quando i due si conoscono su un sito di incontri: lei aveva 15 anni e lui aveva circa 20 anni più di lei. Dopo la conoscenza iniziale e i primi messaggi lui la invita ad uscire e lei accetta. I due cominciano a uscire, dopodiché secondo l’accusa lui l’avrebbenei locali perper farla partecipare ...

Trova la figlia 15enne con il fidanzato e picchia entrambi, i due adolescenti finiscono in ospedale - La reazione è stata violentissima quando ha trovato la figlia quindicenne in camera da letto con il fidanzato. Prima ha urlato poi li ha picchiati in modo violento tanto che è stato necessario il rico ...ilfattoquotidiano

Sorprende la figlia al letto col fidanzato e li massacra di botte: la 15enne in ospedale con un trauma cranico - Il padre di una ragazzina di 15 anni ha scoperto la figlia a letto con un coetaneo. Ha preso una mazza ed ha cominciato a picchiare i due giovani.blitzquotidiano

Palermo, sorprende la figlia a letto con il fidanzato: li massacra di botte - Un uomo ha scoperto la figlia di 15 anni a letto con il suo fidanzato della stessa età e li ha massacrati di botte con una mazza. Il fatto è accaduto a Palermo.notizie