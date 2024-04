-100 a Parigi 2024 | Malagò | “Tregua olimpica molto complicata Portabandiera? Ho un’idea | ma me la tengo fino al 22 aprile”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 aprile 2024) I Giochi disono dietro l’angolo. 100 giorni alla Cerimonia d’Apertura e l’Italia è in attesa di conoscere chi porterà la bandiera nella serata in cui verrà acceso il braciere Olimpico. “Homaal 22, quando la comunicherò alla Giunta, me la. La regola della medaglia d’oro non è scritta, ma è una consuetudine che ci piace mantenere”. A ribadirlo è il presidente del Coni Giovanniin un’intervista rilasciata a ‘La Stampa’. “Un comitato olimpico nazionale può fare quello che vuole, ma se il presidente è membro Cio, come lo sono io, più che sbagliato è inelegante non seguire le indicazioni in tema di gender equity. A maggior ragione, poi, se i prossimi Giochi saranno in casa nostra”, sottolinea il numero uno dello sport ...