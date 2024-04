0 | 36 euro per vedere i video | come funziona Lite | l’app lanciata da TikTok che paga chi guarda

E adesso si torna a parlare dell'euroinomane delle brume di Bruxelles Mario Draghi per un incarico di prestigio nell'Unione Europea. Come più volte abbiamo sottolineato, Mario Draghi fa parte di ... (ilgiornaleditalia)

L'euro digitale aiuterà le banche a respingere l'assalto delle big tech sui pagamenti. Parola di Cipollone - Il membro del board della Bce rassicura i banchieri sulla nuova valuta digitale che verrà: "Non porterà instabilità finanziaria" ...huffingtonpost

Ciclismo: Tour de France, per 40 minuti Bologna davanti al mondo - Tra meno di 100 giorni, il 30 giugno, il Tour de France sbarcherà a Bologna e in città l'attesa diventa sempre più spasmodica per gli appassionati delle due ruote, visto che per la prima volta vedrà l ...ansa

Antitrust, “1 miliardo di danni dalle pratiche aggressive nel mercato dell’energia”. Restituiti ai consumatori 115 milioni - Le pratiche commerciali aggressive per convincere i consumatori ad accettare modifiche unilaterali peggiorative dei prezzi dell’energia elettrica e del gas hanno causato a 4,5 milioni di famiglie e pi ...ilfattoquotidiano