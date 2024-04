Ztl a Firenze | multe e accessi a scuola | ecco cosa cambia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 aprile 2024), 16 aprile 2024 – Due mozioni, approvate dal Consiglio comunale a, vanno verso la modifica di alcune regole della ztl. Una prevede che i genitori potranno accompagnare i propri figli ain auto all'interno della Ztl anche se non residenti, fino alla conclusione della terza media. Fino a oggi il permesso valeva solo per asilo nido,dell'infanzia (asili) eelementare. La seconda mozione invita il Comune "a provvedere alla predisposizione di un sistema in base al quale, in caso di violazione reiterate da parte dei titolari di un permesso di accesso in Ztl che abbiano titolo per accedervi che per qualche ragione non abbiano rinnovato il permesso, ignari in buona fede del mancato rinnovo, sia previsto il pagamento di una sanzione unica ridotta che esaurisca le infrazioni ...