Zelensky | difendeteci come con Israele

Zelensky dice che Kiev ha un piano per una controffensiva ma servono più armi dall'Occidenti - Abbiamo un piano per una controffensiva ma ciò richiede armi, anche dagli Stati Uniti". Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky ...globalist

UCRAINA - Zelensky: "Abbiamo un piano per una controffensiva, ma ci servono armi" - "Abbiamo un piano per una controffensiva ma ciò richiede armi, anche dagli Stati Uniti". Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un'intervista alla Bild. Secondo il leader di Kiev at ...napolimagazine

Guerra Ucraina Russia, in fiamme nave russa a Kaliningrad. Droni su Zaporizhzhia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, in fiamme nave russa a Kaliningrad. Droni su Zaporizhzhia. LIVE ...tg24.sky