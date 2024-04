Zangrillo | ' si lavora a IT Wallet per documenti digitali'

(Di martedì 16 aprile 2024) In Italia ci sono 43 milioni di carte di identità elettrinica e 37 milioni di Spid ma a breve tutti idi identità digtale potranno essere contenuti in un unico portafoglio. Lo sottolinea il ministro della Pubblica amministrazione, Paoloin una Lectio magistralis tenuta alla Camera di commercio di Roma. Evento organizzato con Spes, scuola di politiche economiche e sociali. Il portafoglio digitale italiano (IT-) sarà, ha spiegato, "un sistema di identità digitale che potrà contenere molti- tra cui carta d'identità, tessera sanitaria, patente di guida - trasformandoli da cartacei a. Si tratta di una semplificazione importante della vita quotidiana di tutti noi fornendo, al tempo stesso, un acceso facile e sicuro ae servizi ...

