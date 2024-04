Zanetti | «Felice per Inzaghi! Capita una cosa dal momento dell’arrivo»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 16 aprile 2024) Mattinata evento per, che ha partecipato a un’iniziativa organizzata dal Comune di Piacenza. Il vice president dell’Inter ha, fra le tante cose, elogiatoper il percorso. VICINO AL TRAGUARDO – Durante l’evento Generazione Z, nel cortile di Palazzo Farnese a Piacenza, Javierha parlato del suo allenatore all’Inter, Simone. Che è proprio piacentino: «Sono felicissimo per quello che sta vivendo Simone. Da quando è arrivato da noi si è capito subito che è una persona di grandi valori, con tanta passione per il calcio e tanta cultura del lavoro e insieme al suo staff questo lavoro sta dando i suoi frutti. Qui a Piacenza? Ho un ricordo di una partita, c’era tanto freddo perché il giorno prima aveva nevicato e abbiamo giocato un match con la neve intorno al campo». IL PERCORSO – ...