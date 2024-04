Xi esorta a considerare questione di capacita’ produttiva in modo oggettivo | dialettico

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 16 aprile 2024) Pechino, 16 apr – (Xinhua) – Il presidente cinese Xi Jinping oggi ha invitato sia Cina che Germania a essere vigili contro il crescente protezionismo e aladellain. Xi ha formulato queste osservazioni durante l’incontro con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, in visita a Pechino. Il presidente cinese ha osservato che le catene industriali e di approvvigionamento di Cina e Germania sono profondamente intrecciate e che i mercati dei due Paesi sono altamente interdipendenti. La cooperazione reciprocamente vantaggiosa tra le due parti non e’ un “rischio”, ma una garanzia per la stabilita’ delle relazioni bilaterali e un’opportunita’ per il futuro, ha affermato Xi. I due Paesi presentano ...