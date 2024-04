WWE | Rhea Ripley dovrà stare fuori per almeno 3 mesi Obiettivo SummerSlam?

(Di martedì 16 aprile 2024) 380 giorni, si conclude qui il regno dicome Women’s World Champion e si conclude dopo la sua più grande vittoria, a WrestleMania 40, contro Becky Lynch. Una conclusione forzata, perché come abbiamo visto,è stato costretta a rendere vacante il suo titolo dopo aver subìto un’infortunio grave alla spalla, aggravando anche un problema già presente al braccio.La Mami ci ha promesso che tornerà più forte di prima per riprendersi ciò che è suo e lo farà una volta guarita. Ma quanto tempo ci vorrà? Secondo le prime ricostruzioni sembra che per lei servano dalle 4-6 settimane per recuperare la mobilità di spalla e braccio, per poi partire con la riabilitazione e il recupero, processo che richiederà all’incirca 3complessivi. Dopo questa ...

Updated Timeframe For Rhea Ripley’s Return From Injury - During a chat on Wrestling Observer Radio, Bryan Alvarez mentioned that Ripley might need 4-6 weeks to recover and then three months to return to the ring.ewrestlingnews

