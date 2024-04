WWE | Più di un semplice ringraziamento | il promo con Cody Rhodes potrebbe significare molto per Jey Uso

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 16 aprile 2024) Durante l’ultima puntata di Raw abbiamo assistito aldell’Undisputed WWE Championnel quale prima ha risposto a The Rock e poi ha ringraziato in particolare modo Seth “Freakin” Rollins per l’aiuto a WrestleMania 40. Poco dopo ha fatto il suo ingresso Jey Uso con i due che hanno avuto un breve ma significativo scambio di battute e anche Main Event Jey Uso si è preso i suoi meritati ringraziamenti. Non solo ungrazie Ma sembra che dietro al“grazie” da parte dia Jey, ci sarebbedi più. Infatti secondo quanto riportato dal Wrestling Observer ilfra i due serve come “consacrazione” per Jey. Infatti secondo la fonte sembra proprio che il vero motivo sia quello di rendere ufficialmente Main ...