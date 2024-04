WWE | Nell’orizzonte di Ripley ci sarebbe Jade Cargill

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 16 aprile 2024) Rheaè una delle campionesse piu’ dominanti degli ultimi anni in casa Stamford. A fermare l’australiana ci ha purtroppo pensato un infortunio che la terrà lontana dall’azione per almeno i prossimi tre mesi. In ogni caso già si sta pensando a queo che sarà il prossimo feud per la “Mami” quando sarà pronta a tornare sul quadrato o a quando si avranno le giuste “credenziali”. La proposta “Mi ecciterebbe tantissimo sfidare. Siamo due campionesse, due combattenti e amo questo tipo di sfide. Non so se avverrà quando tornerò, a WM 41, 42 o 43 ma l’importante è che prima o poi saremo faccia a faccia”.