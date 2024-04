WWE | La presenza di Jade Cargill negli show sarà maggiore?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 16 aprile 2024)ha vissuto un periodo davvero positivo dopo la sua performance nel Women’s Royal Rumble match. Sabato scorso ha ottenuto un’altra vittoria a WrestleMania 40 e ha mantenuto la sua striscia di vittorie a Raw e SmackDown la scorsa settimana. Come già detto,ha avuto un debutto trionfale a WrestleMania, quando lei, Bianca Belair e Naomi hanno battuto le Damage CTRL. Laha poi vinto contro Chelsea Green nellorosso e battuto Green e Piper Niven in quello blu. Voci di corridoio Secondo rumor,di nuovo in azione e parteciperà agli incontri dei prossimi live event della WWE nel fine settimana, molto probabilmente lotterà contro Iyo Sky. Questo include le apparizioni a Saturday Night’s Main Event e Sunday Stunner.