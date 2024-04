WTA Stoccarda 2024 | risultati 16 aprile Avanzano Mertens e Vondrousova | fuori Cirstea ed Ostapenko

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 aprile 2024) Prosegue il primo turno del torneo WTA 500 di, in Germania: tra i cinque match odierni spicca il derby italiano, in cui Jasmine Paolini regola con un perentorio 6-1 6-0 la compagna di doppio e qualificata Sara Errani. Negli altri match di giornata arrivano le affermazioni della numero 6 del seeding, la ceca Marketa, che regola la croata Donna Vekic con lo score di 6-4 6-3, e della belga Elise, che piega in tre set la wild card e padrona di casa tedesca Tatjana Maria col punteggio di 6-1 4-6 6-0. Avanza un’altra testa di serie, la numero 5, la cinese Zheng Qinwen, che supera la romena Soranacon lo score di 6-2 6-3, infine la ceca Linda Noskova elimina la numero 8 del seeding, la lettone Jelena, col punteggio di 6-3 6-1. ATP Barcellona ...