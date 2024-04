Wta Rouen 2024 | Cocciaretto si smarrisce nel finale | Garcia vince al terzo set

(Di martedì 16 aprile 2024) Elisabettasisul più bello contro Carolineed esce di scena al primo turno del torneo Wta di. La marchigiana è stata messa sotto nelle fasi iniziali del match, poi aveva preso le redini dell’incontrondo il secondo set e portandosi avanti di un break nel, fino al 5-3, poi due break subiti e la dolorosa sconfitta col punteggio di 6-1 3-6 7-5 in quasi due ore di gioco al cospetto della forte francese padrona di casa sulla terra rossa transalpina. LA CRONACA DEL MATCH – Avvio di partita nettamente a favore della transalpina, che trova il break nel secondo e nel quarto game e vola sul 5-0.poi chiude agilmente 6-1, con la azzurra praticamente assente. Nel secondo setsi ...

