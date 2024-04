Wincibum | un’ucraina vince la gara di pasticceria lanciata da in Cibum Giuria presieduta dallo chef Foglia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 16 aprile 2024) Valentyna Smetanyuk, 28 anni, originaria dell’Ucraina, da 21 residente a Caserta, è la vincitrice della seconda edizione dila challenge per aspiranti pasticcieri, che dopo un primo scounting sui canali social si sono sfidati nei laboratori didi In, la Scuola di Alta Formazione Gastronomica diretta da Mariagiovanna Sansone e che ha sede a Pontecagnano Faiano. Per lei ad aprile si apriranno le porte della scuola per frequentare il corso di In, coordinato dalla pastryCarmen Vecchione. “Questo premio rappresenta per me una svolta: nella vita faccio la colf ma ho sempre coltivato nel cuore il sogno di diventare pasticcera. Quando sui social ho visto il video che annunciava la challenge ho pensato che fosse arrivato il mio momento”. Valentyna, ...