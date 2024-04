Willy | uno dei condannati si sposa con la fan Lei sputa contro i giornalisti

(Di martedì 16 aprile 2024) Mario Pincarelli è stato condannato a 21 anni per concorso in omicidio. La futura moglie si è innamorata di lui vedendolo al tg, oggi si sonoti nel carcere di Civitavecchia. L'avvocato è il testimone di nozze

Mario Pincarelli è stato condannato a 21 anni per concorso in omicidio. La futura moglie si è innamorata di lui vedendolo al tg, oggi si sposeranno nel carcere di Civitavecchia. L'avvocato farà da ... (ilgiornale)

