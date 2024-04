West Ham-Leverkusen Europa League | 18-04-2024 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Il difensore centrale inglese vedrà scadere il suo contratto il prossimo 30 giugno LONDRA (INGHILTERRA) - Tottenham e West Ham pronte a inserirsi per la corsa per il difensore centrale del Fulham, ... (ilgiornaleditalia)

Il mercato allenatori è pronto ad entrare nel vivo e le voci sul ritorno di José Mourinho sono sempre più insistenti. Esonerato dalla Roma dopo due anni e mezzo, lo Special One potrebbe ripartire ... (calcioweb.eu)

Secondo e decisivo round nei quarti di finale di Europa League per West Ham e Bayer Leverkusen , che si affronteranno nel match di ritorno per... (calciomercato)

Felipe Anderson saluta la Lazio e firma per il Palmeiras - SAN PAOLO (BRASILE) (ITALPRESS) – Lascia la Lazio ma anche l’Italia Felipe Anderson. L’esterno brasiliano ieri ha annunciato il suo addio a fine stagione al club biancoceleste, ma nel suo futuro non c ...padovanews

Europa League, Roma-Milan vale la semifinale: su Betflag avanti il segno «2» a 2,42 - ROMA - In palio c’è l’accesso alle semifinali dell’Europa League. Ed è’ già vigilia di gara due tra Roma e Milan ...agipronews

Niente Juve per Felipe Anderson, ufficiale l’accordo col Palmeiras - Dopo non aver trovato l’accordo per il rinnovo con la Lazio, Felipe Anderson ha firmato un pre-contratto col Palmeiras.vocidicitta