Werder Brema | Naby Keita non parte con la squadra | sospeso fino a fine stagione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 aprile 2024) Ilha comunicato la sospensione di, che è stato anche multato. Il nazionale guineano sabato non si è recato con laa Leverkusen dopo aver saputo che non sarebbe partito titolare per la partita di Bundesliga contro il Bayer, ma ha deciso di tornare a casa. Il club tedesco ha spiegato che il 29enne centrocampista non si allenerà più con la primae non potrà più frequentare lo spogliatoio sino alladella. “Con questa decisione ha deluso la suain una situazione sportiva e personale tesa e si è posto al di sopra della“, ha osservato il dirigente delClemens Fritz., arrivato ala ...