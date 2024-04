(Di martedì 16 aprile 2024) Tutto è pronto daper il secondo appuntamento del FIA World Endurance Championship. Dopo Lusail una nuova sfida è all’orizzonte per i protagonisti del, presenti per lavolta nella storia in Emilia-Romagna al posto di Monza, inagibile al momento visti gli ingenti lavori di ristrutturazione che si concluderannodel tradizionale GP d’Italia di F1. Il FIA WEC, nato nel 2012 a marzo con la 12h Sebring (USA – Florida), debutta ad, tracciato che nel 2011 accolse l’Intercontinental Le Mans Cup con una sfida da sei ore e che attualmente ospita l’European Le Mans Series con una competizione da quattro ore. Porsche insegue il bis dopo l’affermazione in Qatar in un’inedita prova disputata sulla distanza dei 1812 km. Kevin Estre/Laurens Vanthoor/André Lotterer (Porsche Penske ...

WEC, festa tricolore ad Imola per la prima 6 ore del Mondiale - Tutto è pronto da Imola per il secondo appuntamento del FIA World Endurance Championship. Dopo Lusail una nuova sfida è all’orizzonte per i protagonisti del Mondiale, presenti per la prima volta nella ...oasport

WEC | Cadillac fiduciosa: "La V-Series.R a Imola può andar forte" - La V-Series.R #2 gestita dalla Chip Ganassi Racing è chiamata a recuperare terreno, dato che i punti presi con una bella risalita dalle retrovie in Qatar si sono polverizzati per la squalifica ...it.motorsport

Wec si allarga, navette dal centro di Imola - A differenza degli altri anni la manifestazione si allarga in tutta la città. All’ex bar Bacchilega gli ingressi, mentre giovedì in piazza Matteotti spazio agli ospiti per selfie e autografi. Per la ‘ ...ilrestodelcarlino