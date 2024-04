«Vorrei dei figli | ma in Italia le donne single non possono fare la fecondazione assistita» dice la cantante E le sue parole finiscono nel mirino degli haters

(Di martedì 16 aprile 2024) Emma criticata sui social. Di nuovo. Questa volta a finire neldei leoni da testiera sono ledellasulla. Nella puntata de Le Iene che andrà in onda stasera, 16 aprile, laracconta tutto di sé: dal tumore alle ovaie al desiderio di maternità. «dei figli, ma inlenonlariprese in un articolo pubblicato sul quotidiano La Stampa e finito nel. Ma la risposta della star della musica non si è fatta attendere. ...

Emma: "Vorrei dei figli, ma in Italia le donne single non possono fare la fecondazione assistita": Però viviamo in un Paese in cui, purtroppo, le donne single non possono avere figli attraverso la fecondazione assistita senza la presenza di un compagno. La trovo una stron**ta enorme. Io ho 39 anni ...

Fiorello: 'Non è Amadeus che va al Nove, ma Nove passa a lui": ... Serepocaiontas " uno dei talenti dello show. Fiorello su Amadeus ... "Vorrei ricordare ai giornalisti che io e Ama siamo molti amici, ... Abbiamo figli diversi: lui ha Josè, io ho Angelica e Olivia. ...