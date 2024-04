Von der Leyen trema | Pieper ha rinunciato alla carica di inviato Ue per le Pmi

(Di martedì 16 aprile 2024) Oggi il deputato del Cdu Markushadidell’Unione europea per le Piccole e medie imprese. Una decisione maturata a seguito delle controversie nate all’interno dell’Europarlamento in riferimentosua nomina, annunciata da Ursula Von der, presidente della Commissione europea ed essa stessa deputata del Cdu. Proprio il fatto L'articolo proviene da Il Difforme.

Markus Pieper, l’eurodeputato tedesco del Ppe scelto da Ursula von der Leyen per il ruolo di «inviato dell’Ue per le piccole e medie imprese », si è dimesso prima ancora di insediarsi. Il passo ... (open.online)

Fachbezogene Faqs: Dehydriert Das Trinken Von Kaffee Den Körper - Expertenmeinung von Faith Seke PhD, Agronomy and Crop Science (ongoing), Master's degree, Food Science and Technology · 1 years of experience · South Africa Koffeinhaltige Getränke wie Kaffee, die im ...msn

Gesetz zur Mobilisierung von Soldaten in der Ukraine von Selenskyj unterschrieben - In der Ukraine hat Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstag das umstrittene Gesetz zur Mobilisierung von Soldaten unterzeichnet. April verabschiedete Gesetz vom Präsidenten unterschrieben zurück.msn

Ue, la sconfitta di von der Leyen: salta la nomina di Pieper come inviato per le Pmi - Roma, 16 apr. (askanews) – Ha rinunciato all’incarico Markus Pieper, l’eurodeputato della Cdu tedesca (Ppe)che era stato oggetto di una controversa nomina come “inviato” dell’Ue per le piccole e medie ...askanews