Volpecina | “La partenza di Osimhen crea problemi”

(Di martedì 16 aprile 2024) Giuseppea “Punto Nuovo Sport” ha parlato delladi. Su Radio Punto Nuovo ha parlato dei possibili sostituti del nigeriano, delle seconde linee del Napoli scomparse dai radar e delle residue speranze europee: minime per la Champions. Di seguito le sue parole.: “Zirkzee mi piace molto” “Ladi, perché non sarà facile rimpiazzarlo. Da solo ha risolto tante partite e trovarne un altro alla sua altezza è complicato. Zirkzee mi piace molto, ha tecnica e intelligenza: potrebbe essere l’erede perfetto, fossi nel Napoli farei di tutto per prenderlo. Pur avendo caratteristiche diverse da, è destinato a diventare un fuoriclasse.”sulla ...

