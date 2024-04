Volley | il dilemma del vice-Romanò per l’Italia | ballottaggio Bovolenta-Gironi | Rychlicki avrebbe fatto comodo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 aprile 2024) Le semifinali play-off scudetto si sono concluse domenica sera, e già ora l’attenzione si sposta sulla Nazionale, a soli quattro mesi dall’inizio dei Giochi olimpici.deve ancora ufficializzare la sua qualificazione a Parigi, che arriverà tramite la Nations League, mentre l’attenzione è tutta rivolta al torneo olimpico, dove gli azzurri si presenteranno come campioni del mondo e-campioni europei in carica, e tra le squadre favorite. Il principale problema per la squadra di Fefè De Giorgi rimane la carenza di opposti nel campionato italiano. L’infortunio di Yuri, che lo ha tenuto fuori per alcuni mesi, ha sollevato un allarme in casa azzurra, sebbene sia rientrato di recente. Tuttavia,ha faticato a ritrovare la sua forma dopo i problemi fisici degli ultimi mesi del 2023. Sebbene abbia ...