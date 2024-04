Volley femminile | le convocate dell’Italia per la Nations League | tornano Egonu | Bosetti e De Gennaro!

(Di martedì 16 aprile 2024) Julio Velasco, CT della Nazionale Italiana di, ha comunicato la lista delle trenta giocatrici che saranno utilizzabili durante la. Il prestigioso torneo internazionale sarà fondamentale perché, al termine della fase a preliminare, si chiuderà il ranking FIVB che determinerà le ultime cinque qualificate alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’Italia si trova al quinto posto nella graduatoria mondiale ed è la meglio classificata tra quelle non ancora ammesse ai Giochi. Il Guru della pallavolo internazionale ha richiamato tutte le atlete che erano state escluse durante l’ultima parte della gestione Mazzanti per svariate ragioni. Rientreranno così a pieno regime l’opposto Paola(fuori al preolimpico dopo aver visto tanta panchina agli Europei), la schiacciatrice Caterina ...

Il Calendario completo della VNL femminile 2024 : ecco le informazioni per vedere tutte le partite. La volley ball Nations League torna con l’ormai consueta formula: al via 16 squadre, ognuna delle ... (sportface)

La retrocessione è realtà. L’Emanuel Raggini Rimini perde 1-3 col Mosaico Ravenna (26-28, 25-22, 14-25, 15-25) ed è in serie C. La matematica condanna la truppa di Galli, che per la verità con le ... (sport.quotidiano)

Le ragazze “terribili” dell’Onda Medical San Gallo: il Volley fa sognare tutta Anzio - La formazione guidata in panchina da coach Garzi sogna la promozione in B1, un salto di categoria che non è affatto impossibile (sarebbe il secondo di fila) ...romatoday

Laigueglia capitale del beach Volley, un weekend tutto da vivere sulla spiaggia del borgo - Tappa a Laigueglia sabato 20 e domenica 21 aprile per il Campionato Società di Beach Volley della Federazione Italiana Pallavolo.savonanews

Volley femminile: il punto sulle squadre del settore giovanile Lab Travel Honda Cuneo - La delegazione svizzera dello Chenois Genève Volley fa visita alla Lab Travel Honda Cuneo; la Serie C torna a muovere la classifica e vincono Under 16 e Under 13, mentre cadono Under 14 e Under 12 ...targatocn