Volley femminile | le convocate dell’Italia per la Nations League | tornano Egonu | Bosetti e De Gennaro! Fuori Malinov e Chirichella

Il Calendario completo dei Playoff Scudetto Serie A1 Tigotà 2023 / 2024 di volley Femminile : ecco il programma e le informazioni per seguire la fase finale del campionato. Terminata la stagione ... (sportface)

La retrocessione è realtà. L’Emanuel Raggini Rimini perde 1-3 col Mosaico Ravenna (26-28, 25-22, 14-25, 15-25) ed è in serie C. La matematica condanna la truppa di Galli, che per la verità con le ... (sport.quotidiano)