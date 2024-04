Volley B2 femminile Rimini | niente da fare | scende in C Un altro successo per Riccione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) La retrocessione è realtà. L’Emanuel Ragginiperde 1-3 col Mosaico Ravenna (26-28, 25-22, 14-25, 15-25) ed è in serie C. La matematica condanna la truppa di Galli, che per la verità con le ravennati gioca due gran set prima di crollare nel terzo e nel quarto. Nel primo, dopo l’8-3 riminese, è battaglia punto a punto fino allo spunto esterno. Nel secondo Ravenna sembra poter essere favorita (20-22), ma un break di 5-0 lancia le riminesi sulla parità. Senza storia gli altri set. Il tabellino: Orsi 9, Catalano, G. Morelli 12, Pivi 7, Magalotti 5, Greco 12, A. Morelli, Fabbri L1, Astolfi, Forlani L2, Pasolini, Verde, Magi, De Gregorio. All.: Galli. In cima alla classifica c’è sempre la Lasersoft, che con Potenza Picena ottiene la ventesima vittoria stagionale. Finisce 3-0 per le ragazze di Piraccini (25-14, 25-15, 25-21), con battaglia ...