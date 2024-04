Vladimir Luxuria nomina Irama alla sua presunta ex Khady VIDEO

Isola dei Famosi, anche Edoardo Franco positivo al Covid: “Non vedo l’ora di parlare con lo psicologo” - All'Isola dei Famosi 2024, dopo Aras Senol e Greta Zuccarello, anche Edoardo Franco è risultato positivo al Covid e si trova ora in isolamento ...fanpage

Isola dei Famosi 2024, anticipazioni e sondaggi: Greta e Aras tornano in gioco, Peppe Di Napoli a rischio eliminazione Khady Gueye la preferita - Terzo appuntamento con L'Isola dei Famosi 2024 è tempo di eliminazioni. Stasera in tv, lunedì 15 aprile, durante la terza puntata del reality condotto da Vladimir Luxuria con ...ilmessaggero

Pietro accusa Luxuria e l’Isola per l’infortunio di Marina Suma e non ha proprio tutti i torti - Pietro non ha paura di dire quello che pensa e punta il dito contro la produzione dell'Isola per quello che è accaduto a Marina Suma ...ultimenotizieflash