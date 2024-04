Vivian Lamarque a Milano | tra poesia e cambiamenti di residenza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 aprile 2024) Cucchi Vado a trovare, figura centrale della nostra, che stimo molto e della quale sono amico da decenni. Diverse sono le zone diin cui è vissuta e ora, da un po’ di tempo, è in viale Certosa. Mi dice subito, con la sua dolce ironia: "Sono una cambiatrice di abitazioni… Dal QT8 passai in via Arimondi, in una casa che guardava sul Tennis Bonacossa e sulla Caserma di via Caracciolo, dove alle 8 del mattino mi arrivava l’inno nazionale". Ma dov’è adesso si trova a suo agio? "Temo le strade silenziose - mi dice infatti - e ora, qui, le mie orecchie sono felici. Ma più ancora lo sono i miei occhi, che hanno bisogno di vedere via-vai, e qui vanno-vengono in tanti; i miei preferiti sono i tram e chi ne scende, chi sale, chi li aspetta. Sto spesso alla finestra e sul balcone (i più infelici ...