Viva Porta Venezia Vibrante | inclusivo e carico di energia

(Di martedì 16 aprile 2024) "– spiega Carlo Barbarossa, Creative DirectorDesign District – è un’area di Milano eterogenea, dall’animoche ha come prerogativa indiscutibile il carattere d’inclusione. La diversità delle culture, delle comunità e le persone che animano il territorio ne ispirano questo ’altro’ carattere". Per renderlo ancora più concreto,Design District, l’Altro distretto, presenta alla Milano Design Week 2024 ’EverythinK is design’, la sua seconda edizione che "continua il suo percorso di valorizzazione e celebrazione della diversità e dell’unicità di un quartiere storico di Milano, attraverso il linguaggio camaleontico del design che rivela la capacità straordinaria di unire infinite idee e definizioni, tramite l’utilizzo di ...

Il Milan continua nella sua caccia all' attaccante . I rossoneri vagliano diversi profili ed uno di questi sembra non essere tramontato (pianetamilan)

Genova, sfonda la Porta di casa e picchia la moglie: era già stato denunciato dalla donna - L'uomo si è recato a casa della ex compagna ed ha iniziato a prendere a calci la Porta riuscendo anche a sfondarla ...fanpage

Viva.com partner di BANCOMAT S.p.A il principale network di pagamento in Italia - Viva.com e BANCOMAT S.p.A., siglano un accordo strategico per espandere la Portata del circuito di pagamento leader in Italia a nuove piattaforme di pagamento innovative e a nuove aree geografiche, a ...zeroventiquattro

Porta blindata domani a radio Crc. Ad “Abbasso il Calcio, Viva il Pallone” ci sarà Genanro Iezzo - Sarà un altro appuntamento in famiglia quello di venerdì prossimo 12 aprile su Tv Radio Crc in Abbasso il Calcio, Viva il Pallone .ilnapolionline