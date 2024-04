Viva Amadeus che rifiuta la parte del martire

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 16 aprile 2024) Oggi la grande storia di cui si parla tanto è il fatto chese ne vada dalla Rai. In effetti, il conduttore è stato un portento per la raccolta pubblicitaria di viale Mazzini: con lui, Sanremo è passato a raccogliere da 22 a 60 milioni. Ha fatto un grandissimo lavoro nel portare Sanremo a dei livelli di redditività mostruosa e questo tutti glielo riconoscono. Se ne va ed è evidente che non lo fa solo per soldi. Lo capisce anche un bambino piccolo, anche perché avrebbe potuto prendere due milioni e mezzo anche in Rai. In realtà, il motivo del suo addio alla Rai non è un mistero perché è stato proprioa dirlo: dopo tanti anni, vuole fare un’altra cosa e, da professionista quale è, si sente giustamente libero di andare ovunque il mercato lo voglia. Così, in pochi minuti,ha smontato tutte le stupidaggini di questi ...