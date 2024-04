'Vita disumana . Così il destino ha voluto per me'

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 aprile 2024) "Sono passati 6 anni da quando è stata interrotta la prima vita di Paola Martinozzi". Esordiscela giornalista radiofonica Maria Antonietta Farina Coscioni, che nella sua rubrica "La Nuda Verità" su Radio Radicale, andata in onda domenica scorsa, ha raccontato la vicenda della farmacista follonichese rimasta coinvolta nella sparatoria avvenuta nel 2018 nella cittadina del Golfo. La vita di Paola da quel 13 aprile è cambiata ed è costretta su una sedia a rotelle. Lei stava andando a lavorare nella farmacia di famiglia quando in via Matteotti, all’altezza dell’hotel Stella, è stata raggiunta da alcuni proiettili, colpita per caso dal fuoco di Raffaele Papa. I colpevoli sono stati condannati e la tetraplegia non ha scalfito la sua gentilezza, la sua forza, come ha raccontato anche Radio Radicale. Ma "sono anni che il mio corpo è immobilizzato e lo sarà per sempre. ...