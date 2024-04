Visnadi | «Inter | ecco il piano per il mercato! Una differenza col Milan»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 16 aprile 2024) L’è attesa dalla sfida contro ildi lunedì che può assegnare lo scudetto. Giannivenuto su Radio Sportiva, trova unafra le due squadre e fa il punto sulle strategie didelleesi STRATEGIA –parla così delle strategie didell’. Il giornalista, inoltre, individua unasostanziale col: «? Nei piani, in questo momento, non è prevista la cessione di un big. Però isono mobili, non si sa ancora cosa accadrà il 20 maggio alla scadenza del prestito di Oaktree per cui tutto può succedere. Arrivasse l’offerta indecente ...