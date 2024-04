Virus B scimmie | scatta l’allarme | l’appello dei virologi

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 16 aprile 2024)B delleun vero e proprio allarme: non si è fatto attendereda parte deiEnnesimo allarme per la salute per via di un altroche ha un alto rischio di mortalità per l’uomo. Si tratta delB, un “Herpes” che viene trasmesso direttamente dalle. Soprattutto quando l’infezione tende a progredire nel sistema nervoso centrale. A lanciareci ha pensato direttamente il presidente della Società italiana dia, Arnaldo Caruso. Proprio quest’ultimo, nel corso di una intervista al quotidiano “Il Messaggero“, ha voluto avvisare la popolazione.B delle(Ansa Foto) Cityrumors.itTanto è ...