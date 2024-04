Virtus | le mille e una notte di Eurolega Finale in casa dell’Efes | serve l’impresa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Giovedì contro la Stella Rossa l’Efes ha infilato la quinta vittoria europea in fila, mentre venerdì lacon il Panathinaikos ha incassato il settimo stop in fila. Non c’è istantanea migliore per descrivere la gara che questa sera (ore 20 diretta Sky) si disputerà a Istanbul. Si tratta della partita di play-in che vede di fronte le squadre che al termine della fase regolare dell’si sono qualificate al nono e al decimo posto. Chi vince venerdì volerà indella perdente dell’altro incontro che si giocherà oggi e che vedrà il Maccabi ospitare il Baskonia. Chi perde, invece, conclude qui la sua avventura europea e dovrà poi cercare una consolazione nella proprio campionato nazionale. Il fatto che la V nera si presenti al gran completo a questo appuntamento è una buona base di partenza, ma da due mesi e mezzo la ...