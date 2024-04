Vinitaly | Consorzio Vino Chianti al sottosegretario La Pietra | “Le banche ci diano maggiore respiro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 aprile 2024) Firenze, 16 aprile 2024 - “Leci devono daresul credito, per poter rientrare sul capitale investito: questa sarebbe la soluzione a tanti dei nostri attuali problemi". A dirlo è Giovanni Busi, presidente del, dopo la visita delalle Politiche agricole Patrizio Laallo stand delaldi Verona. “Ilsi trova ad affrontare un periodo non facile con problematiche relative alla produzione 2023, dove abbiamo avuto una vendemmia molto scarsa. La Banca centrale europea deve ridurre, se non tagliare, il costo del denaro - ha dichiarato il presidente Busi -. Sarebbe un grande sollievo per tante aziende. Stiamo assistendo ad un calo delle vendite ...