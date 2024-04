Firenze, 16 aprile 2024 – Niente alcol da asporto nel centro di Firenze dalle ore 7 del 18 alla stessa ora del 19 aprile: questa è l’ ordinanza emanata dalla prefettura di Firenze, in concomitanza ... (lanazione)

Tra Fiorentina e Viktoria Plzen è tutto rimandato alla sfida di ritorno al Franchi ma lo 0-0 dell’andata, per quanto abbia confermato le difficoltà offensive dei viola nel momento decisivo della ... (infobetting)

Firenze, 16 aprile 2024 - Il tam tam mediatico è partito subito dopo il fischio finale di Fiorentina -Genoa, gara che non ha particolarmente soddisfatto i tifosi presenti allo stadio. Ma nessuno si è ... (sport.quotidiano)

FRANCHI, Già venduti 15mila biglietti per il Plzen - Manca sempre meno al ritorno dei quarti di finale di Conference League tra Fiorentina e Viktoria Plzen. Dopo l'invito da parte dei tifosi viola ad assistere al match contro i cechi ...firenzeviola

Viktoria Plzen, Koubek elogia la Fiorentina: 'Sono il Barcellona d'Italia' - Spende belle parole dalla Repubblica Ceca Miroslav Koubek nei confronti della Fiorentina. Il tecnico del Viktoria Plzen, avversario dei viola in Conference League,.calciomercato

REPKA, Col Plzen passiamo. In futuro sogno la panchina viola - L’ex difensore Tomas Repka ha parlato così, tramite i canali ufficiali della Fiorentina, in vista dei quarti di finale di Conference League di giovedì sera tra la sua ex squadra e il Viktoria Plzen: ...firenzeviola