“Vietato fumare all’aperto” La nuova crociata della sinistra e la rivolta dei cittadini | cosa prevede il nuovo regolamento

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 16 aprile 2024) Mentre il mondo è sconvolto da una delle più grandi crisi delMillennio, e mentre in Italia le persone sono sempre più in difficoltà tra inflazione e crisi del lavoro, laha altre cose a cui pensare, ha altre priorità, come quella di compiere l’ennesimo suicidio politico: vietare il fumo, anche. A Torino, infatti, è stata appena approvata una modifica deldi polizia urbana che vieterà dio svapare nei luoghi aperti a meno di cinque metri da altre persone. La proposta di modifica è stata presentata dal consigliere Silvio Viale e istituisce il divieto di “in ogni caso in presenza di bambini o di donne in gravidanza e in ogni luogoa una distanza inferiore di cinque metri da altre persone, senza il loro ...