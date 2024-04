Vietata la kermesse delle destre europee | la polizia blocca tutto Orban | hanno paura della libertà come i comunisti

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 16 aprile 2024) Oggi e domani a Bruxelles era in programma la nuova edizioneNational Conservatism Conference, la principale conferenza dei conservatori europei promossa dalla Edmund Burke Foundation con Nazione Futura partner italiano, ma è in corso un grave boicottaggio dell’evento che ha portato alla cancellazioneprime due sedi da parte del sindaco di Bruxelles su pressione dei gruppi antifascisti e oggi alla revoca dei permessi per svolgere l’evento. Labelga ha impedito lo svolgimentoConferenza per ordine del sindaco del comune di Bruxelles di Saint-Josse-ten-Noode. “Ho emesso un’ordinanza per vietare l’eventoConferenza nazionale del conservatorismo per garantire la sicurezza pubblica. A Etterbeek, Bruxelles e Saint-Josse, l’estrema destra non è la benvenuta”, ha scritto su X ...