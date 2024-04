Viabilità Roma Regione Lazio del 16-04-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 16 aprile 2024)DELL’16 APRILEORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA AURELIA E BOCCEA E PIU AVANTI TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIA IN CARREGGIATA INTERNA, RIMANENDO IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE BUFALOTTA E TIBURTINA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LE USCITEFIUMICINO ENINA SUL TRATTO URBANO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA TANGENZIALE EST E LO SVICNOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE PERCORRENDO VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI CON RIPERCUSSIONI ALLA VIABILITA LOCALE DI VIA DI VERMICINO IN VIA APPIA CODE ALTEZZA CIAMPINO DIREZIONE ALBANO SULLA STATALE PONTINA UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA ...