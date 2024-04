Viabilità Roma Regione Lazio del 16-04-2024 ore 12 | 30

(Di martedì 16 aprile 2024)DEL 16 APRILE 2025 ORE 12.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA PONTINA IN DIREZIONE LATINA SI SONO FORMATE CODE TRA TOR DE CENCI E CASTEL DI DECIMA A CAUSA DI ALCUNI INTERVENTI DI MANUTENZIONE CHE COMPORTANO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA. CODE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA CODE SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTEVILLE E TRA TIVOLI TERME E TIVOLI NELLE DUE DIREZIONI CODE SULLA NETTUNENSE ALTEZZA PAVONA VERSO CECCHINA CODE SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA PISACIRCONE RALLENTATA PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA CAMPIGLIAMARITTIMA E MACCARESE. RITARDI FINO A 30 MINUTI DA FEDERICO DI ASCANI E ...

'Dama nera', a 9 anni dagli arresti 12 condanne in primo grado per gli episodi di corruzione nei lavori Anas: ... che faceva parte della co - direzione generale tecnica dell'Anas, occupandosi di viabilità e sicurezza. Era coinvolto in due capi d'accusa. La dirigente Anas Elisabetta Parise , di Roma, è stata ...

Piano Neve 2023/24 dell'Anas, oltre 12.000 interventi in tutta Italia: ROMA - Si è concluso oggi il piano neve che Anas, società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS ... infine, tutte le informazioni relative alle condizioni meteo e di viabilità, insieme all'indicazione ...