Via Lattea secondo gli antichi Egizi | il mito di Nut

(Di martedì 16 aprile 2024)recenti studi, glirappresentavano la nostra Viacon la dea Nut. Andiamo a scoprire di più su questoGli, popolo con una profonda conoscenza astronomica, vedevano la Viacome qualcosa di più di una semplice scia di stelle nel cielo notturno. La associavano alla dea Nut, divinità del cielo e custode del cosmo, rappresentata come una donna dal corpo ricoperto di stelle inarcata sopra la terra. Nut, nellalogiaa, svolgeva un ruolo fondamentale nella creazione e nel ciclo della vita. Era la protettrice della terra, e la separava dal cielo con il suo corpo. Ogni sera, al tramonto, inghiottiva il Sole per poi darlo alla luce nuovamente all’alba, garantendo ...

# Un nuovo Sistema Stellare Scoperto attorno alla Via Lattea ## Scoperta di UMa3/U1, un Sistema Stellare Unico Gli astronomi hanno individuato un minuscolo sistema stellare, chiamato Ursa Major ... (newsnosh)

I ruoli attribuiti alla dea nell’antica cultura Egizi a sembrano inoltre corrispondere al modo in cui altre culture interpretavano la Via Lattea (wired)

Il buco nero stellare più massiccio della Via Lattea trovato vicino alla Terra Gli astronomi hanno Scoperto un enorme buco nero stellare nella nostra galassia, chiamato Gaia BH3, 33 volte più ... (newsnosh)

Gaia BH3, buco nero grande come 33 Soli - Un buco nero grande 33 volte il Sole è stato scoperto nella Via Lattea, a soli 2.000 anni luce di distanza da noi: si si chiama Gaia BH3 ed a oggi è il più grande dei buchi neri nella Via Lattea. E Ga ...televideo.rai

Al prezzo più basso di sempre 2 PC portatili low cost con CPU Intel: 219€ per quello 8GB/256GB, 239€ per il 12GB/512GB! - Un PC portatile low cost va benissimo per gli utilizzi più comuni. Oggi ci sono 2 modelli al prezzo più basso di sempre, con diversi tagli di RAM e memoria di archiviazione. Costano veramente poco e v ...hwupgrade

Un buco nero da record nella Via Lattea, è 33 volte il Sole - Un buco nero da record si nascondeva nella Via Lattea a soli 2.000 anni luce di distanza, passato finora inosservato: si tratta del buco nero più massiccio della nostra galassia nato dal collasso di u ...triestecafe