VIA COPPARO Allenamenti | oggi e domani a porte aperte

(Di martedì 16 aprile 2024)in viain occasione degliin programma. Mister Di Carlo ha infatti deciso di dare la possibilità ai tifosi biancazzurri di assistere alle prime due sedute sedute settimanali,alle 15,15 ealle 15. Come al solito, gli appassionati potranno accedere al centro sportivo Fabbri a partire da pochi minuti prima dell’inizio dell’allenamento. Come la settimana scorsa, lo staff tecnico procederà con sedute personalizzate in base alle condizioni dei vari giocatori. Ci sono ancora molti atleti acciaccati e altri che stanno rientrando gradualmente in gruppo dopo i rispettivi infortuni. A due turni dalla fine del campionato l’imperativo è non rischiare, anche perché fortunatamente la Spal ha un organico ...

È un periodo piuttosto intenso per la squadra di Di Carlo, che venerdì prossimo contro l’Arezzo disputerà la quarta partita in due settimane. Non c’è tempo per staccare la spina, tanto che il ... (sport.quotidiano)

