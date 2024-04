Via al processo a Trump | per la prima volta | un ex presidente Usa rischia il carcere per reati comuni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) E venne il giorno. No, non quello delle elezioni Usa: ne mancano ancora 200. E neppure quello – almeno speriamo – del Giudizio Universale. Ma quello in cui Donaldè comparso in un’aula di tribunale come imputato in unpenale: non era mai successo finora, in quasi 250 anni, che un exdegli Stati Unitisse di finire in prigione per. Di qui a giugno, la campagna elettorale di Usa 2024 cambia ‘location’, cambia ritmo ed esplora il terreno ignoto d’un candidato imputato. Che se ne lamenta: il suo – dice – “è unall’America”; o forse, solo a un americano disonesto.non è contento di dovere trascorrere le prossime 6-8 settimane – quanto si ipotizza che ilpossa durare, al ...