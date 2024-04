Verso Roma-Milan | Daniele De Rossi sorride | recuperato un attaccante

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 16 aprile 2024) L’allenatore dellaDe, puòre in vista della sfida di ritorno contro ilin Europa League: unBuona notizia perDein vista della sfida di ritorno dei quarti di finale di Europa League contro ilall’Olimpico, in programma giovedì alle 21 (si riparte dall1-0 dei giallodella gara d’andata). L’allenatore dellahaSardar Azmoun. L’iraniano, infatti, è tornato ad allenarsi in gruppo. Insomma, l’infortunio partito durante l’ultima pausa delle nazionali (lesione ai flessori della coscia sinistra) sembra davvero alle spalle. L’ex Bayer Leverkusen, ...