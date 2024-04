Verso le Olimpiadi di Parigi | Velasco richiama in nazionale Paola Egonu

(Di martedì 16 aprile 2024)ritorna in. Il nuovo commissario tecnico dellaitaliana di pallavolo femminile, Julio, ha deciso di convocarenella lista delle 30 giocatrici che potranno essere utilizzate nel corso della Volleyball Nations League 2024., 25 anni, opposto della Pro Victoria Monza, era stata esclusa dalla squadradal precedente ct Davide Mazzanti. Ritorno...

La volata è lanciata. Le Olimpiadi di Parigi 2024 si avvicinano sempre di più e in attesa dei trials negli USA e in Australia, tali da rappresentare un chiaro indicatore prima dei Giochi, nel Nuoto ... (oasport)

La vittoria finale del torneo ATP 250 di Marrakech, in Marocco, permette a Matteo Berrettini , che ha sconfitto nell’ultimo atto l’iberico Roberto Carballes Baena, campione uscente, per 7-5 6-2, di ... (oasport)

Zaynab Dosso è stata la grande ospite dell’ultima puntata di Sprint2u, trasmissione di approfondimento sull’atletica leggera condotta da Ferdinando Savarese e andata in onda sul canale Youtube di OA ... (oasport)

Olimpiadi Parigi 2024, accesa la fiamma olimpica: inizia il cammino Verso i Giochi - Nella mattinata del 16 aprile è stata accesa la fiamma olimpica che dà il via al percorso che porterà alle Olimpiadi di Parigi 2024 ...tag24

Parigi 2024, accesa la fiamma olimpica a Olympia. Entra nel vivo il countdown Verso i Giochi - A 101 giorni dal via ufficiale dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, quest'oggi è stata accesa la fiamma olimpica durante la tradizionale cerimonia andata in scena a Olimpia, in Grecia. Il "fuoco sacro" ...oasport

Parigi 2024, accesa a Olimpia la fiamma dei Giochi - Comincia il viaggio del sacro fuoco delle Olimpiadi Verso Parigi 2024. Mercoledi' scatta il conto alla rovescia del meno 100 giorni, e la fiamma… Leggi ...informazione