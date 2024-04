Venture capital | buon inizio del 2024 con 443 milioni raccolti

(Di martedì 16 aprile 2024) Ilsi rivela un anno positivo per ilin Italia grazie ad un aumento degli investimenti e dei deal conclusi nel primo trimestre. Secondo l’Osservatorio realizzato da Growth, la banca di investimento leader nell’ecosistema, in collaborazione con Italian Tech Alliance, l’associazione italiana che rappresenta il settore, sono stati investiti 443di euro nel primo trimestre delcontro i 389 del quarto trimestre del 2023. I round d’investimento sono passati da 88 a 108, segnando un nuovo record in Italia. Cosa è ilIlè un investimento di medio-lungo termine ine di rischio di ...

