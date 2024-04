Venti di burrasca in arrivo su Calabria e Sicilia

La Spezia, 31 marzo 2024 – Allerta gialla in Liguria per piogge , vento forte e mareggiate . L’ Allerta scatta alle 18 del giorno di Pasqua sul Ponente fino alle 8 di Pasquetta, mentre sul Levante ... (lanazione)

PROTEZIONE CIVILE – ROMA * MALTEMPO: « Venti FINO A burrasca FORTE IN ARRIVO SU SICILIA E CALABRIA, ALLERTA GIALLA IN 6 REGIONI - Maltempo: Venti fino a burrasca forte in arrivo su Sicilia e Calabria. Allerta gialla in 6 regioni. Un’ampia area depressionaria richiama intense correnti a direttrice nord-occidentale sull’Italia ...agenziagiornalisticaopinione

Allerta meteo in Emilia Romagna: arriva il maltempo - Dopo una breve parentesi estiva con temperature ben al di sopra della media stagionale, l'Emilia Romagna si prepara a un brusco ritorno al maltempo. L'aria fredda proveniente dal Nord è la causa di qu ...informazione

Dal vento forte ai temporali, emanata nuova allerta meteo - Maltempo nelle prossime ore, come anticipato, sul nostro territorio. L'allerta meteo per vento di ieri è stata prolungata fino alla mezzanotte di mercoledì 17 aprile, intanto la protezione civile dell ...bolognatoday