Vavassori-Bautista Agut in tv | data | orario | canale e diretta streaming Atp Barcellona 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 aprile 2024) Andrease la vedrà contro Robertonel secondo turno dell’ATP 500 di, torneo di scena sui campi in terra rossa della città catalana. Un po’ di fortuna per Andrea, che dopo aver perso al turno decisivo delle qualificazione per mano di Mayot, è stato ripescato come lucky loser nel tabellone dell’importante torneo 500.scenderà in campomente al secondo turno in seguito al forfait di Khachanov, ma non partirà con i favori del pronostico contro unche nelle ultime settimane è parso leggermente in ripresa. Lo spagnolo all’esordio ha sconfitto il russo Safiullin. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI...